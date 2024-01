Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktien von Verbio Vereinigte Bioenergie werden sowohl durch Analysen von Banken als auch durch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Die Analyse zeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität verzeichnet, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Verbio Vereinigte Bioenergie weist kaum Veränderungen auf, was zu einem neutralen Rating führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Verbio Vereinigte Bioenergie mit 0,53 Prozent 19,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Die durchschnittliche Dividendenrendite dieser Branche beträgt 19 Prozent, was die Aktie zu einem unrentablen Investment macht und eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion erhält.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie im vergangenen Jahr eine Rendite von -51,02 Prozent erzielt, was 61,87 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 10,84 Prozent, was die Unterperformance der Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie bestätigt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Verbio Vereinigte Bioenergie bei 36,48 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 22,84 EUR liegt, was einem Abstand von -37,39 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.