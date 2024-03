Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Verbio-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 33,57 EUR verzeichnet, was einem Abweichung von -42,48 Prozent entspricht. Das ergibt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 22,26 EUR, was einer Abweichung von -13,25 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Verbio-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Verbio-Aktie mit einer Rendite von -59,26 Prozent eine negative Performance von mehr als 93 Prozent verzeichnet. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von 33,26 Prozent aufweist, liegt Verbio mit einer Rendite von 92,52 Prozent deutlich darunter. Im vergangenen Jahr führte diese Entwicklung zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Verbio liegt der RSI7 aktuell bei 57,66 Punkten und der RSI25 bei 50,83, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Demnach ist Verbio weder überkauft noch überverkauft auf 7- und 25-Tage-Basis.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Verbio besonders positiv diskutiert, und auch in den letzten ein, zwei Tagen überwogen die positiven Themen. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ebenfalls ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was Verbio insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers einbringt.