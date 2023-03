Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie: Droht eine weitere Abwärtstendenz?

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

Die Verbio Vereinigte Bioenergie AG hat an der Heimatbörse XETRA am 11. März 2023 einen Kurs von 45,62 Euro pro Aktie erreicht. Das in Zörbig, Deutschland ansässige Unternehmen ist ein führendes Energieunternehmen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit durch die Produktion von erneuerbarem Biogas und Biotreibstoffe für die Automobilindustrie. Mit Hauptsitz in Leipzig betreibt das Unternehmen auch Standorte in Schweden und Indien.

Das Geschäftsjahr 2022 war für Verbio ein erfolgreiches Jahr mit einem Umsatz von rund 885 Millionen Euro, was einem Anstieg von fast 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das zeigt, dass die Nachfrage nach erneuerbaren Energiequellen weiterhin wächst.

Die Aktionäre dürfen sich über eine kontinuierliche Dividende freuen sowie über eine positive Entwicklung des Aktienkurses im letzten Jahr. Die...