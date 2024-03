Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Aktienkurs von Verbio hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -61,63 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Durchschnitt von 33,25 Prozent im Energiesektor liegt. Das bedeutet, dass Verbio 94,88 Prozent unter dem Durchschnitt liegt und daher als "Schlecht" bewertet wird.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine ähnliche Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Verbio-Aktie liegt bei 33,03 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 17,88 EUR lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer negativen Bewertung, da beide Werte unter dem gleitenden Durchschnitt liegen.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Verbio ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,69 als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält Verbio in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass Verbio derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen ergibt eine neutrale Bewertung, da Verbio weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Verbio-Aktie daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Verbio-Aktie in verschiedenen Bereichen negativ bewertet wird, insbesondere in Bezug auf die Rendite, die technische Analyse und den RSI. Lediglich im Bereich der fundamentalen Kriterien schneidet Verbio positiv ab, da es als unterbewertet angesehen wird.