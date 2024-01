Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -43,85 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von -30,05 Prozent ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -51,02 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche ist dies eine Underperformance von -84,27 Prozent. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor liegt die Aktie 84,27 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24,59, was einem Abstand von 5 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,86 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 73,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Verbio Vereinigte Bioenergie-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.