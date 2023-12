Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie: Bloß aufpassen!

Derzeit befindet sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Verbio Vereinigte Bioenergie bei 26, was bedeutet, dass die Börse 26,32 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Aus diesem Grund wird sie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor verzeichnet Verbio Vereinigte Bioenergie eine Rendite von -61,2 Prozent, was mehr als 103 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit 103,34 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 42,14 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positiv. Dennoch deuten tiefergehende Analysen darauf hin, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Verbio Vereinigte Bioenergie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 37,67 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 28,93 EUR deutlich darunter liegt (-23,2 Prozent). Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (32,1 EUR) unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,88 Prozent Abweichung). Daher wird die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen.