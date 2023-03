Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie: Bewertung nach Q1-2021 Ergebnissen

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

Die Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie wird gemäß des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Derzeit liegt das KGV bei 11,05, was insgesamt -517,74 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment Specialty Chemicals mit einem Wert von 68,26. Seit Jahren zeigt Verbio Vereinigte Bioenergie ein konstantes Wachstum und hat sich in der Branche etabliert. Daher könnte es eine lohnende Investition sein, in diese vielversprechende Aktie zu investieren.

Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie zeigt Kursverluste

Die Aktie der Verbio Vereinigte Bioenergie verzeichnet derzeit einen Kurs von 49,04 EUR und weicht somit -8,31 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage (GD50) ab. Diese Abweichung führt momentan zu einer negativen Bewertung. Auch über die vergangenen 200 Tage betrachtet, zeigt...