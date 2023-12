Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um ihre charttechnische Entwicklung zu bewerten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 37,2 EUR. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 29,88 EUR (Unterschied -19,68 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf der Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 31,42 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs nur um -4,9 Prozent davon abweicht.

Die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt 0,53 Prozent und liegt damit 19,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 20,01 Prozent in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" weist die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie eine Rendite von -51,02 Prozent auf, was mehr als 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 37,19 Prozent liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI) für Aktien. Die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie wird auf der Basis des RSI mit einem Wert von 10,14 als überverkauft eingestuft, was als "Gut"-Signal gewertet wird. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie auf Basis des RSI als "Gut" eingestuft.