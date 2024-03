Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie: Aufgepasst!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Verbio derzeit bei 32,21 EUR liegt, während der Aktienkurs 19,53 EUR beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -39,37 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 19,29 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +1,24 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Verbio mit einer Dividendenrendite von 1,01 % unter dem Branchendurchschnitt von 28,3 % im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Die Differenz von 27,29 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation zeigen, dass die Stimmung für Verbio in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Auch hier wird Verbio daher mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Verbio derzeit mit einem Wert von 20 als überverkauft gilt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung des RSI als "Gut".