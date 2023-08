Verbio-Aktie: Das ist ein starkes Ziel!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

der Aufwärtsmarsch von Verbio setzt sich fort. Das Unternehmen konnte am Dienstag einen weiteren Aufschlag von fast 2 % verbuchen. Wenn Sie den Titel im Depot haben – wie die Leser des Hypergrowth im Basis-Depot, die davon profitieren -, dann werden Sie in den vergangenen Tagen einen immensen Aufschlag gespürt haben. Die Aktie konnte in den zurückliegenden fünf Tagen immerhin annähernd ein Plus von 8 % für sich verbuchen. Dies ist aus Sicht der Analysten aber vielleicht noch nicht einmal das Ende der Fahnenstange. Die Kursziele sind immens. Es kann zu einem gewaltigen Ausbruch kommen, wenn die Erwartungen für diesen Titel auch nur annähernd stimmen.

Der Optimismus ist bei Verbio groß

Der Konzern ist im Bioenergie-Sektor zu Hause und bietet z. B. die Produktion sowie den Vertrieb von sogenannten...