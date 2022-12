Verbio Aktie – erstmal warten, meint der Platow Brief.

Verbio Aktie – mit starkem 2022, aber mit sinkender Marge gegen Ende des Jahres, nach Meinung des Platow Briefs reicht so erstmal nur zu einem weiteren beobachten – Anleger warten ab. Dashohe KGV macht die VERBIO Vereinigte Bio Energie AG (ISIN: DE000A0JL9W6) für die Spezialisten von Platow nicht zu Schnäppchen. Am Ende kommt der Platow Brief zu eienr klaren Empfehlung: „ERSTMAL ABWARTEN“.



Verbio – M&A belebt Branche

Sowohl der Ukraine-Krieg als auch immer höhere ESG-Ausschlusskriterien haben unlängst Begehrlichkeiten im Biogas-sektor geweckt. Erst am 17.10. hatte der britische Mineralölgigant BP die Übernahme des US-Biogasherstellers Archaea Energy für insgesamt 4,1 Mrd. US-Dollar bekanntgegeben. Jetzt zog der britisch-niederländische Ölriese Shell am 29.11. mit der Akquisition der dänischen Nature Energy für rd. 1,9 Mrd. Dollar nach. Langfristig dürften solche Milliarden-Deals der Branche rund um Verbio, CropEnergies oder Envitec Rückenwind verleihen.

Dennoch wurde die Verbio-Aktie (72,55 Euro; DE000A0JL9W6) seit Vorlage des Q1-Zahlenwerks (per 30.9.) am 10.11. Opfer von Gewinnmitnahmen und löste sich wieder vom angepeilten Allzeithoch bei 86,20 Euro. In der Folge sackte das SDAX-Papier um rd. 15% ein. Der Grund: Zwar gelang es, ggü. dem Vj. die Umsätze um fast 70% auf 592 Mio. Euro, das EBITDA auf 121 Mio. Euro zu verdreifachen sowie die EBITDA-Marge auf 20,5% fast zu verdoppeln.



