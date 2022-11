Verbio Aktie erholt von Politik-Bashing. Quartals-EBITDA lässt Jahresprognose sehr konservativ aussehen.

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

VERBIO eine Aktie, die wegen politischer Diskussionen, die dann doch zu keinen Aktionen führten, unter die Räder gekommen war. Seit End eJuli schau tman nun wohl wieder mehr auf die operative Entwicklung. Und operativ läuft es rund bei VERBIO. Und der Kurs der Aktie nähert sich wieder den „Vor-Diskussions-hochs“.

Denn gerade die derzeitige Erdgas- und Erdölpreiskrise zeigt, wie wichtig Biokraftstoffe insbesondere auch Biogas nicht nur für die Energiewende, sondern auch für die Unabhängigkeit von russischen Energieträgern sind. Und die VERBIO Vereinigte Bio Energie AG (ISIN: DE000A0JL9W6) ist ein Basisinvestment für diese Branche – mit ihrer Produktpalette, starker Präsenz auch in den USA und Indien, ambitionierten Kapazitätsausbauplänen und einer hochprofitablen Produktion. Betrachtet man „die Branche“ sieht man eine rege Übernahmewelle und Expansionswelle, die wohl noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hat:

4,1 Mrd USD schwerer Biokraftstoff-Deal von BP – Kauf von Archaea Energy, US-Hersteller von so genanntem erneuerbarem Erdgas,



Shell baut mit Kühne und Nagel als Logisitkpartner in Rotterdam eines „of the largest commercial production facilities in Europe to produce sustainable aviation fuel (SAF) and renewable diesel made from waste“ (Kuehne und Nagel, 30.05.2022), Shell Eastern Petroleum meldete am 1.11.2022 den Kauf der „Asia-based waste oil recycling firm EcoOils„, die über eine jährliche Produktionskapazität von 65.000 Tonnen verfügt, und und und. In dieser Wachstumsbranche spielt Verbio eine immer grössere Rolle, wie die Quartalszahlen wieder einmal bestätigen.

Nach den ersten drei Monaten des aktuellen Geschäftsjahres 2022/2023 belief sich der Konzernumsatz auf 592,2 Mio EUR (Q1 21/22: 350,4 Mio) und lag damit um + 69 % über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Anstieg der Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahresquartal ist überwiegend auf höhere Absatzpreise, sowohl für Biodiesel als auch für Bioethanol, zurückzuführen. Das VERBIO-EBITDA lag mit 121,4 Mio EUR um + 202 % über dem des Vergleichszeitraumes (Q1 21/22: 40,2 Mio).

Lässt die Prognose für das am 1.07.2022 begonnene Geschäftsjahr bezüglich eines EBITDA von 300 Mio EUR auf Jahresbasis zumindest konservativ erscheinen.

Vor allen Dingen wenn man die laufenden Kapazitätserweiterungen mit ins Kalkül zieht. Entsprechend führten die Investiitonen zu eienr – wenn auch geringem – Reduktion der liquiden Mittel zum 30.09.2022. Denn zum Stichtag wurde ein Net Cash in Höhe von 261,9 Mio EUR (30.06.2022: 284,1 Mio) ausgewiesen. Der Mittelabfluss für Investitionen in Höhe von 39,6 MioEUR (Q1 21/22: 20,2 Mio) betraf hauptsächlich den Ausbau der Bioraffinerie in Nevada, Iowa, die Erweiterung der fortschrittlichen Biokraftstoffkapazitäten und den Ausbau der eigenen BioCNG/BioLNG-Infrastruktur in Deutschland zur Optimierung der Wertschöpfungskette.

Verbio kommt auf jeden Fall „nur“ zu einer Prognsoebestätigung – Rohstoffpreisänderungsrisiken machen vorsichtig

Vor dem Hintergrund des aktuellen Absatz- und Rohstoffpreisniveaus bestätigt VERBIO die im Geschäftsbericht 2021/2022 am 27. September 2022 veröffentlichte Ergebnisprognose von 300 Mio EUR EBITDA für das gesamte laufende Wirtschaftsjahr. Und Expansion kostet Cash: Im weiteren Jahresverlauf werde die Beschleunigung von Investitionen in Kapazitätserweiterungen, Produktdiversifikation und Internationalisierung angestrebt, sodass der Vorstand zum Geschäftsjahresende 2022/2023 unverändert ein Nettofinanzvermögen in der Größenordnung von nur noch 30 Mio EUR erwarte.

Woher kommt der überraschend hohe Umsatz und Gewinn im Quartalsbericht der Verbio?

Im Segment Biodiesel erreichte VERBIO einen Rekordumsatz von 435,4 Mio EUR, 66 % über dem des Vorjahresquartals (Q1 21/22: 261,6 Mio). Sowohl die Absatz- als auch Produktionsmenge blieben im Vorjahresvergleich nahezu stabil. Neben sehr hohen Absatzpreisen insbesondere für fortschrittlichen Biodiesel wirkten sich Preissicherungen von Rohstoffen positiv auf das Ergebnis aus. Das EBITDA stieg somit um 312 % auf 91,5 Mio EUR (Q1 21/22: 22,2 Mio EUR).

Im Segment Bioethanol erzielte VERBIO eine Rekordproduktionsmenge von 261,0 GWh Biomethan und 71.390 Tonnen Bioethanol, konnte aber aufgrund rückläufiger Absatzpreise im Bioethanol sowie der Saisonalität des Quotengeschäfts nicht an das Umsatz- und Ergebnisniveau des Vorquartals anknüpfen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg der Umsatz aufgrund von Absatzpreis- und Volumeneffekten im ersten Quartal auf 152,8 Mio EUR (Q1 21/22: 86,0 Mio). Es wurde ein EBITDA von 28,9 Mio EUR (Q1 21/22: 17,1 Mio EUR) erreicht.

Geschäftsjahr 2021/22 war beeindruckend mit am Ende gut 500 Mio EUR EBITDA. Verbio Aktie feierte es – bis Umweltpolitiker…

Und wahrscheinlich kam damals auch etwas Glück zur Hilfe für ein solch exorbitantes Ergebnis, welches sich auch erst im Laufe des Jahres herauskristalliserte. So überraschte es aufgrund der Preisniveaus auf dem Energiemarkt wenig, dass es VERBIO im Geschäftsjahr 2021/22, endend zum 30.06., gelungen ist ein Rekordergebnis zu erzielen. Von einer anfänglichen Prognose für 2021/22 mit einem erwarteten EBITDA von 150 Mio EUR konnte man im Laufe des Geschäftsjahres immer wieder die Prognose erhöhen – bis auf 500 Mio EUR EBITDA zuletzt. Neben den allgemeinen Preisentwicklungen halfen auch neue Regeln der EU (Stichworte: Treibhausgasreduktionsquote, doppelte Anrechenbarkeit). Und so gab es nun fast eine Punktlandung für das Geschäftsjahr 2021/22:

Bei einem Konzernumsatz 2021/2022 von 1.812,5 Mio EUR (Vorjahr: 1.026,0 Mio), +77% über Vorjahr, erreichte man ein EBITDA von 503,3 Mio EUR +203% über dem des Vergleichszeitraumes (Vorjahr: EUR 166,3 Mio.).

Klar ist: VERBIO setzt zukünftig verstärkt auf „Biokraftstoffe“ der 2. Generation, andere Produkte aus dem nachhaltigen „Biomassseuniversum“ und verstärkter Ausbau der USA Aktivitäten und Start auf dem potentiellen Riesenmarkt in Indien. Und so sollte sich „nach Verziehen der derzeitigen fragilen Börsenlage“ die Verbio Aktie sich als interessanter Nachhaltigkeitswert erweisen. Egal was „man“ mit den Biokraftstoffen der 1. Generation letztendlich „politisch regelt. Oder auch nicht“.

Problematisch bleibt die politische Stimmungslage „keine Nahrung für Treibstoffe“ – ob diese sich bis zur EU „durchschlägt“ und auch dort mehrheitsfähig werden kann, ist offen.Wird aber je länger“es dauert“ immer weniger für das Geschäft der Verbio relevant. Und natürlich die Frage, ob die derzeit lautstark argumentierenden Bundesminister überhaupt in der Koalition die nötige Einigkeit erreichen könnten, um die Beimischung von Biofuels weiter zu reduzieren oder gar zu verbieten. Auf jeden Fall arbeitet VERBIO daran, seine Unabhängigkeit von dieser politischen Diskussion zu erhöhen. Durch regionale Differenzierung und neue Produktentwicklungen schafft man Spielräume.Und starke Quartalsergebnisse, wie das heute veröffentlichte, geben Verbio die Mittel in die Hand weiter – weltweit – zu expandieren und unabhängiger von dem diskutierten Teilmarkt zu werden.



Chart Verbio Aktie | Powered by GOYAX.de