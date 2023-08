Verbio-Aktie: Was für ein Kursziel - 70 Euro!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

die Aktie von Verbio ist auf dem Weg nach oben – so zumindest sieht es ein Analyst, der das Ziel für die Aktie von Verbio nun sogar gesenkt hat. Hauck Aufhäuser IB hat das Ziel auf 70 Euro “gesenkt” und dennoch das Rating “buy” beibehalten. Das ist erstaunlich: Aktuell ist die Aktie mit gut 40 Euro recht hoch bewertet, im Vergleich zum derzeitigen Kurs jedenfalls. Die Notierungen haben am Mittwoch mit dem Gewinn von etwas mehr als 2,3 % die Marke von 40 Euro überwunden. Die Aktie war in den Tagen zuvor allerdings erstaunlich schwach. Wie sieht nun die Wahrheit aus?

Verbio: Es läuft

Im TechAktien Masterclass – Börsendienst hat die Aktie ohnehin einen Stammplatz. Das liegt vor allem an den wirtschaftlich soliden Bewertungen – es läuft. Die nächsten Zahlen wird das Unternehmen erst am 26. September...