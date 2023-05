Verbio-Aktie: Was für ein Kursziel!

Liebe Leserinnen und Leser,

die Börsen spielen bei einigen Titeln manchmal verrückt. So wohl auch bei Verbio Vereinigte Bionenergie. Die Aktie konnte am Dienstag +1,3 % zulegen -aber dies ist zumindest nach Meinung eines Bankhauses viel zu wenig. Der Titel ist nach Meinung von Hauck-Aufhäuser stattdessen 74 Euro wert. Das entspricht einer Kurssteigerung von immerhin mehr als 100 %. Dies ist gewaltig – und kann in den kommenden Wochen auch wieder die Richtung zeigen.

Wir haben die Aktie im Basis-Depot des Hypergrowth Aktien – Dienstes – und dies nicht ohne Grund. Die Zahlen sind deutlich besser, als es die Börse vermuten lässt.

Verbio: Stark unterschätzt

Auf Basis der aktuellen Wertentwicklung hat Verbio ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15,7. Das ist ausgesprochen gering bei einem Unternehmen, das im Bereich der...