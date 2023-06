Verbio-Aktie: Potenzieller Anstieg erwartet!

Am Mittwoch konnte Verbio an den Börsen erneut zulegen. Das Bioenergie-Unternehmen verzeichnete einen Gewinn von rund 0,5 % und konnte seine Aktie auf einem sehr hohen Niveau etablieren. Vor allem Bankanalysten haben für Verbio noch hohe Ziele.

Verbio: Hohes Kursziel inklusive!

Das Geschäftsmodell von Verbio ist generell interessant, da das Unternehmen auf dem Weg ist, von der Energiewende zu profitieren. Der Konzern bietet Leistungen in Produktion und Vertrieb von Biokraftstoffen wie Biodiesel an. Trotz einer langfristig zurückhaltenden Entwicklung an den Börsen sind die Umsätze in den vergangenen Jahren gestiegen.

Die Nettoerträge im laufenden Jahr könnten laut Erwartungen etwas schwächeln, jedoch befindet sich das Unternehmen weiterhin in einem kleinen Wachstumsprozess.

Bankanalysten bewerten die Situation positiver als...