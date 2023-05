Verbio-Aktie: Neue Zahlen!

Liebe Leser,

Verbio hat heute in einer Telefonkonferenz seine neuen Zahlen bekannt gegeben. Die Quartalszahlen umfassen den dritten Abschnitt des laufenden Geschäftsjahres und sollen – wenn möglich – den Abwärtstrend der vergangenen Monate beseitigen helfen. Verbio hat mit einem Hochpunkt im Winter 2022 an den Aktienmärkten bei mehr als 80 Euro ein Peak erreicht, das nun in sehr weiter Ferne ist.

Der Titel verlor seither und gab auf nur noch etwa 32,50 Euro ab. Am Mittwoch ging es für den Titel um 1,2 % aufwärts. Dies mag daran liegen, dass die Erwartungen vor der Quartalsberichterstattung nun auf den Prüfstand kamen und ggf. etwas zu schwach ausfielen. Verbio ist auf dem Weg nach unten wahrscheinlich nicht auf Basis der schlechten Ergebnisse, sondern wegen der überzogenen Erwartungen unter Druck gesetzt worden.

