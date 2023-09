Verbio-Aktie: Mehr als 34 %!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Verbio ist aktuell wieder in den Startlöchern, um eine bessere Kursentwicklung zu nehmen. Die Notierungen haben in den vergangenen Tagen der zurückliegenden Woche ein Plus von 5,6 % geschafft. Allein am Freitag ging es um 0,5 % aufwärts. Damit haben sich gleich einige der Aussichten für die Aktie verbessert. Auch ohne nennenswerte neue Nachrichten bleiben zudem die Analysten für den Energiewert sehr optimistisch. Deren Votum ist eindeutig.

Verbio: Die Kursziele sind gut

Die Verbio stellt Bioenergie her und passt damit zu den politischen Entwicklungen im Land sehr gut. Dennoch hat es lange Zeit im laufenden Jahr so ausgesehen, als würden die Börsen diese Aktie eher meiden. Der Kurs fiel deutlich von mehr als 60 Euro nach unten. Nun aber wendet sich das Blatt seit einiger Zeit.

Die nächsten Termine stehen zwar erst am 26....