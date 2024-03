Verbio-Aktie: Granate!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Verbio hat am Freitag eine enorm starke Woche noch einmal gekrönt und damit die Chance auf eine starke neue Woche eröffnet. Der Energie-Wert hat in den vergangenen fünf Tagen deutlich mehr als 16 % gewonnen und am Freitag gut 4,6 % aufgesattelt. Damit sind die Börsen wahrscheinlich den neuen Nachrichten auch gerechter geworden. Der Bundesrat hat nun der Einführung von Biodiesel zugestimmt. Das kann Verbio noch einmal helfen.

Verbio: Der Trend wird besser

Noch ist bei weitem nicht alles gut. Seit Jahresanfang hat die Aktie insgesamt -34 % verloren. Das Unternehmen aber wird im laufenden Jahr den Schätzungen nach relativ hohe Gewinne einfahren. Das KGV wird auf 22,8 geschätzt. Da sollte noch etwas gehen, meinen auch die Analysten – und tippen im Mittel auf 71 %!

