Verbio-Aktie: Der Durchbruch!

Liebe Leserinnen und Leser,

in der vergangenen Woche gelang Verbio ein bemerkenswerter Durchbruch. Der Titel konnte ein Plus von 11,3 % melden und hat dabei in jeder Hinsicht geglänzt. Dies wird auch Investoren und Leser freuen, die sich im Basis-Depot des Hypergrowth Aktien-Dienstes bedienen. In diesem Depot findet sich auch Verbio – mit entsprechenden Ergebnissen. Die jüngste Aufwärtsentwicklung kann sich nach Meinung von Analysten auch noch massiv fortsetzen. Die Vorzeichen sind gut, zumal das Unternehmen selbst Teil des Sektors ist, der sich wg. der Energietrendwende in einer starken Ausgangsposition befindet. .

Die nächste Stufe erreicht: Verbio

Auf dem Weg nach oben jedenfalls hat Verbio nun die nächste Stufe erreicht – dies gilt zumindest für die charttechnische Ausgangsposition. Es gelang am Freitag noch einmal ein...