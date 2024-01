Verbio-Aktie -10%: Was ist da los?

Für die Verbio-Aktie (WKN: A0JL9W) kommt es am Donnerstagmorgen richtig dick. Das Papier des Biospritherstellers bricht um -10% ein und hält damit die rote Laterne unter allen SDAX-Werten fest in der Hand. Was steckt hinter dem massiven Kurseinbruch der Verbio-Aktie?