Verbessertes Seherlebnis und eine neue Lebensweise: Hisense präsentiert ULED Mini LED-Fernseher, Laser-Fernseher und Smart Home

Las Vegas (ots/PRNewswire) -Hisense hat seine Palette an Produktneuheiten 2023 mit ULED-Fernsehern, neuen Laser-Fernsehern, Smart-Home-Produkten und mehr auf der CES 2023 vorgestellt. Als führender Anbieter von Haushaltsgeräten bietet Hisense seinen Kunden jedes Jahr eine Vielzahl von Optionen mit Produkten von Premiumqualität, die ihre täglichen Aktivitäten bereichern.ULED – Der 110 ULED X wurde mit dem CES Innovation Award ausgezeichnetAuf der diesjährigen CES wurde der Hisense 110 ULED X mit dem CES Innovation Award ausgezeichnet. Der 110 ULED X verfügt über einen 110-Zoll-Bildschirm und eine 8K-Auflösung. Er ist mit den besten Bildtechnologien ausgestattet, einschließlich Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, einer Spitzenhelligkeit von 2.500 Nits und einer unübertroffenen HDR-Bildqualität. Mit der aktiven intelligenten Steuerung für die Hintergrundbeleuchtung und einem neuen, proprietären 8K-Chipsatz können die Zuschauer das beste Display-Erlebnis genießen, unabhängig von den Veränderungen im Ambiente. Zusätzlich zu den hochmodernen Bildtechnologien erzeugt ULED X außerdem einen Sound in Kinoqualität mit einem dualen Kino-Audiodesign und 3.1.2-Kanälen für immersiven Surround-Sound. Neben dem ULED X waren auch die Serien U8K, U7K und U6K auf der diesjährigen CES zu sehen.Laser TV – ein angenehmeres BilderlebnisDer 8K Laser TV wurde auf der diesjährigen CES erstmals den Überseemärkten präsentiert. Dieses limitierte Produkt integriert die fortschrittlichste Laser-TV-Technologie, einschließlich einer dreifarbigen Laserlichtquelle, Dolby Atmos, DTS-Virtual:X-Audiotechnologie und Zertifikaten für IMAX Enhanced. Die neuesten Laser-Fernseher von Hisense verbessern das Bilderlebnis mit einem neuen hochverstärkenden ALR-Bildschirm für mehr Helligkeit und ein klareres Bild, einem eingebauten TV-Tuner und erstklassiger Audioqualität und Audiofunktionen. Eine Vielzahl von Modellen, einschließlich des L9H und des L5H, gehen auf unterschiedliche Verbraucherbedürfnisse ein.Smart Home – eine neue LebensweiseHisense hat auch seine Smart-Home-Strategie weiterentwickelt und seine Stärken in den Bereichen Display-Technologie, Haushaltsgeräte und Betriebssysteme genutzt. ConnectLife, womit Hisense diese Strategie umsetzt, macht das Management alltäglicher Aufgaben einfacher, nachhaltiger und unterhaltsamer. Darüber hinaus bringt VIDAA, die Smart-TV-Bedienungsplattform von Hisense, zusammen mit ConnectLife, intelligente Haushaltsgeräte zusammen, um ein vernetztes Ökosystem zu schaffen, das die Verwaltung und Überwachung von Haushalten einfach macht und den Nutzer in den Mittelpunkt des Heimerlebnisses stellt.Die Future of Cooking Technology von Hisense, die das Kochen einfacher und intelligenter gemacht hat, sorgte bei der Hisense-Ausstellung für Staunen. Zum Beispiel bietet der Smart Combi Steam Oven von Hisense dem Nutzer viele praktische Funktionen, wie verschiedene Garzonen, Scanner-App zum Kochen, automatische Dampffreigabe usw.Darüber hinaus wurde auch das kommerzielle Hisense-Display auf der CES 2023 präsentiert. Mit einem lebhaften 4K-Erlebnis, branchenführender Zuverlässigkeit und den neuesten Android-Betriebssystemen bietet Hisense verschiedene kommerzielle Display-Lösungen, die ein einzigartiges interaktives Erlebnis für die Nutzer schaffen.Die CES gibt Impulse für den Kauf von Haushaltsgeräten. Dank der Präsenz von Hisense erhielten die Verbraucher einen Einblick in die Praktikabilität und eine neue Richtung für die Erneuerung von Geräten.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1978500/Hisense_110_ULED_X_CES_2023.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1978501/Hisense_8K_Laser_TV.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1978502/Hisense_ConnectLife_Experience_Area_CES_2023.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/verbessertes-seherlebnis-und-eine-neue-lebensweise-hisense-prasentiert-uled-mini-led-fernseher-laser-fernseher-und-smart-home-301715458.htmlPressekontakt:Alice Huang,alice.huang@ogilvy.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell