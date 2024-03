Verbandsrat der PSD Banken wählt neuen Vorsitzenden

Bonn (ots) -In seiner heutigen Sitzung wählte der Verbandsrat des Verbandes der PSD Banken e.V. den Vorstandsvorsitzenden der PSD Bank West eG, René Königshausen (47), einstimmig zum neuen Verbandsratsvorsitzenden. Er folgt damit August-Wilhelm Albert (63) von der PSD Bank Rhein Ruhr eG, der im Laufe des Jahres in den Ruhestand eintreten wird. Herr Albert setzte sich in seiner Amtszeit mit ganzer Kraft für die Stärkung der PSD Bankengruppe sowie die zukunftsorientierte Ausrichtung des Verbandes ein. Das Verbandsrats-Gremium dankt ihm für sein großes Engagement sowie seine verdienstvolle Arbeit.Sein Nachfolger, der studierte Dipl. Betriebswirt René Königshausen, ist in der Genossenschaftlichen Organisation bestens vernetzt und zeichnet sich durch sein ausgesprochen intensives soziales Engagement aus. So rief er 2022 die Stiftung "Vereint !" ins Leben, die zahlreiche Vereine im sozialen Bereich und dem regionalen Brauchtum unterstützt und steigerte mit Lukas Podolski als Testimonial die Markenbekanntheit der PSD Bank West eG.René Königshausen wurde 2014 in den Vorstand der PSD Bank West eG berufen und ist seit 2019 als Vorstandsvorsitzender zuständig für den Bereich Vertrieb, Treasury und Personal. In seiner Freizeit ist er dem Kölner Karneval eng verbunden, selbst Sportler und drückt dem Drittligisten Viktoria Köln, in deren Wirtschaftsbeirat er tätig ist, Woche für Woche die Daumen. "Ich freue mich über den großen Vertrauensbeweis unserer Bankengruppe und die vor mir liegende Aufgabe. Unsere Bankengruppe zeichnet ein hohes Innovationspotenzial aus, dieses wollen wir auch zukünftig in Wirkung bringen", so René Königshausen.__________________________________________________________________________Die PSD Bankengruppe ist die älteste Direktbankengruppe Deutschlands.Als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe bieten die PSD Banken ihren Kunden als einzige Bankengruppe in Deutschland die erfolgreiche Kombination aus Direkt-, und Filialbank.Weitere Informationen unter: www.psd-bank.de.Pressekontakt:UnternehmenskommunikationHerr Christoph GermscheidVerband der PSD Banken e.V.Dreizehnmorgenweg 3653175 BonnE-Mail: presse@vpsd.deOriginal-Content von: Verband der PSD Banken e.V., übermittelt durch news aktuell