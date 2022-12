Verband fordert mehr Schutz in der Kälte für Obdachlose in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Mit den sinkenden Temperaturen steigen die Zahlen der Obdach- und Wohnungslosen in den Notunterkünften, die bundesweit über zu wenig Kapazitäten klagen. "Die Situation ist ähnlich schlecht, wie vor Corona", sagte Werena Rosenke, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) auf dpa-Anfrage. "Während der Pandemie wurden viele Notunterkünfte wegen der Kontaktbeschränkungen nicht so eng belegt, teilweise gab es sogar Einzelzimmer", sagte Rosenke.

Die Lage sei nun auch wegen des russischen Angriffskriegs schwierig. Infolge der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine gebe es weniger Kapazitäten für Winternotprogramme. Hinzu komme die Energiekrise, die Einrichtungen, vor allem freie Träger, in finanzielle Schieflage bringe.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft habe in diesem Winter bereits die ersten Kältetoten registriert, hieß es in einer Mitteilung der Arbeitsgemeinschaft vom Donnerstag. Die BAG W forderte die Kommunen auf, den Kälteschutz für obdachlose Menschen zu erhöhen. Rosenke appellierte an die Bürger, sich an den Rettungsdienst oder die Kältehilfe zu wenden, wenn der Eindruck bestehe, ein Mensch auf der Straße brauche Hilfe./az/trh/DP/jha