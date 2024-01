Verband der Tiroler Tourismusverbände: Neue VTT-Geschäftsführung beschreitet mit der Agenda 2024 Neuland

Innsbruck/Tirol (ots) -Fokus auf Nachhaltigkeit und KI-Themen prägen innovative Impulse für eine zukunftsweisende Tourismuslandschaft.Mit Jänner 2024 ist Ingrid Schneider als Geschäftsführerin des Verbandes der Tiroler Tourismusverbände (VTT) gestartet. Zusammen mit dem VTT-Vorstand – an der Spitze Obmann Benjamin Kneisl – wird mit dem neuen Ausbildungsprogramm für regionale Nachhaltigkeitskoordinator:innen Neuland betreten. Zudem wird im Rahmen der Vermieterakademie Tirol ein Themenschwerpunkt zum Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) gesetzt.Der VTT, der sich als Vertretung aller 34 Tiroler Tourismusverbände künftig noch stärker als Branchenstimme positioniert, startet zusammen mit den Kooperationspartnern WIFI Tirol, MCI Management Center Innsbruck, Tirol Werbung und Land Tirol bereits in der kommenden Woche eine neue Ausbildungsschiene für Nachhaltigkeitskoordinator:innen und setzt damit auch im internationalen und vor allem alpenweiten Kontext einen vielbeachteten Impuls. Drei Schulungseinheiten sind bis April geplant, die Teilnehmer:innen schließen mit einem Zertifikat die neue Ausbildung ab.Alle 34 Tiroler Tourismusverbände arbeiten mit Nachhaltigkeitskoordinator:innen„In den einzelnen Tourismusverbänden betreten wir damit tatsächlich Neuland, weil es etwas Vergleichbares bisher nicht gibt“, betont VTT-Obmann Benjamin Kneisl. „Die gesetzlich verankerte Etablierung von Nachhaltigkeitsbeauftragten in allen 34 TVBs und die Erstellung eines landesweiten Nachhaltigkeitsberichts sind Schlüsselmaßnahmen, die den Weg für eine nachhaltige Tiroler Tourismuslandschaft ebnen.“ Im konsolidierten Bericht aller 34 Tourismusverbände sollen ökologische Kennzahlen ebenso Eingang finden wie ökonomische und soziale Daten.Innovation in der Bildung: Vermieterakademie Tirol auf neuem KursDer VTT setzt im Jahr 2024 darüber hinaus verstärkt auf innovative Bildung. Das Aus- und Weiterbildungsprogramm der hochkarätigen Vermieterakademie Tirol wird mit Blick auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen - etwa im Bereich der Digitalisierung - weiterentwickelt. „Neben unseren Schulungsangeboten wollen wir den Vermieter:innen verstärkt Werkzeuge in die Hand geben, die sie rasch und unkompliziert selbst einsetzen können“, betont Ingrid Schneider, Geschäftsführerin des VTT, den praxisorientierten Ansatz: „In Vorbereitung ist eine Weiterentwicklung des bereits etablierten Online Checks, der es Vermieter:innen nicht nur ermöglicht, den Online-Auftritt ihres Betriebes in allen Facetten zu analysieren, sondern mittels Künstlicher Intelligenz sofort und auf Knopfdruck zu verbessern.“Pressekontakt:MMag. Ingrid SchneiderVerband der Tiroler TourismusverbändeWeiherburggasse 86020 Innsbruckt: +43 512 214200m: +43 664 1547756ingrid.schneider@tvb.tirolOriginal-Content von: ProMedia Kommunikation GmbH, übermittelt durch news aktuell