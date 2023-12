Verastem Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Verastem derzeit bei 7,63 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 7,61 USD erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -0,26 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 6,98 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +9,03 Prozent ein "Gut" ist. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" vergeben.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass aktuelle Investoren in die Verastem-Aktie bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie einen geringeren Ertrag von 2,49 Prozentpunkten erzielen. Daher fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Die Analysteneinschätzung für Verastem lautet insgesamt "Gut", da es 2 Kaufempfehlungen, 0 Neutral-Empfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen in den letzten 12 Monaten gab. Im letzten Monat wurden 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral-Empfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen abgegeben, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" einstuft. Das Kursziel der Analysten für Verastem liegt im Durchschnitt bei 24 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 215,37 Prozent entspricht. Daher wird das Rating als "Gut" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Verastem-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Verastem-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 43,98 und ein RSI25-Wert von 41,26, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.