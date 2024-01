Verastem Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Verastem-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 28, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und daher ein "Gut"-Rating erhält. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt dagegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Analysten bewerten die Verastem-Aktie aktuell ebenfalls mit "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 24 USD deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 183,02 Prozent hin, was eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich jedoch ein eher negativer Trend. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung ergeben ein langfristig negatives Stimmungsbild, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, wobei sich in den letzten ein, zwei Tagen eine verstärkte Diskussion über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Verastem ergab. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment bewertet.