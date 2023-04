Veranstaltung: Neue Herausforderungen für Intellectual Property

München / Boston (ots) -Das Europäische Einheitspatent und weitere aktuelle Themen stehen im Fokus des hybriden Events am 26. April in MünchenAnaqua (https://www.anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=WiseTime), der führende Anbieter von Innovations- und IP-Management-Technologien, veranstaltet am 26. April um 14.00 Uhr gemeinsam mit dem Bundesverband Der Mittelstand.BVMW Bayern ein weiteres Event zum Thema Geistiges Eigentum / Intellectual Property. Die Veranstaltung ist hybrid konzipiert und kann sowohl in Präsenz im Konferenzraum der Patentanwaltskanzlei V.O. Patents & Trademarks in der Münchener Innenstadt als auch online im Livestream via Microsoft Teams mitverfolgt werden.Die Fortsetzung der seit Jahren beliebten IP Management-Veranstaltungsreihe thematisiert wieder aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen im Intellectual Property-Sektor und wird diesmal moderiert von Dr. Bernd Haberlander (Kanzlei Hinkelmann). Das Europäische Einheitspatent geht in die Zielgerade, und TeilnehmerInnen haben erneut die Möglichkeit, während der Veranstaltung ihre Fragen zur Einführung des neuen Patentsystems an den Referenten Konstantin Schallmoser (Preu Bohlig & Partner) zu stellen. Mit einer Qualitätsoffensive will die Industry Patent Quality Charter für mehr Nachhaltigkeit bei der Patenterteilung werben. Namhafte Industrievertreter haben sich bereits dieser Initiative angeschlossen, die von Christian Grünberger (MTU Aero Engines) im Vortrag vorgestellt wird. Auch das Thema "Marke" ist diesmal mit einem eigenen Vortrag besetzt. Ganz auf die Zukunft ausgerichtet geht es in der gemeinsamen Präsentation von Claudia Meindel (V.O. Patents & Trademarks) und Jan Witt (Anaqua) um den Schutz von Marken im virtuellen Raum am Beispiel von Metaverse.Im Anschluss haben die Vor-Ort-Teilnehmer wieder die Möglichkeit zum persönlichen Austausch."Die vergangene IP-Veranstaltung im letzten Herbst hat uns gezeigt, dass es gerade hinsichtlich der Einführung des Europäischen Einheitspatents noch immer sehr viel Informationsbedarf gibt. Deshalb freuen wir uns, gemeinsam mit dem BVMW Bayern erneut spannende aktuelle Entwicklungen der IP-Branche zu diskutieren und Experten vor Ort und online einen umfassenden Austausch zu ermöglichen", so Jan Witt von Anaqua.Eine Anmeldung ist weiterhin online möglich: https://ots.de/AZoHp9Über AnaquaAnaqua, Inc. ist ein Premiumanbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP). Die AQX-Plattform von Anaqua kombiniert Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die über IP-Strategien informiert, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe rationalisiert. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsgehilfen, Administratoren und Innovatoren in großen und mittelständischen Unternehmen nutzen die Plattform für ihr IP-Management. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, weitere Niederlassungen befinden sich in den USA, Europa und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte anaqua.com oder LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaqua/).Pressekontakt:WORDUP PRAchim von MichelSüdliche Auffahrtsallee 6680639 MünchenTel: +49(0)89 2 878 878 0E-Mail: presse@wordup.dewww.wordup.deOriginal-Content von: Anaqua, übermittelt durch news aktuell