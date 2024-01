Verano Holdings Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Analysten schätzen die Aktie von Verano auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie eine Bewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 4,48 USD liegt. Auf Basis aller Analystenbewertungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend, was positiv bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch rückläufig, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Verano-Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Aus technischer Sicht erhält die Verano-Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt um 28,74 Prozent über dem aktuellen Kurs, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage um 9,27 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt.

Die Anlegerstimmung rund um die Verano-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten an acht Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt wird die Verano-Aktie von Analysten, technischer Analyse und Anleger-Sentiments positiv bewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.