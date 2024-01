Verano Holdings Aktie: Das gab es noch nie!

Die Verano-Aktie zeigt sich aus charttechnischer Sicht derzeit in guter Verfassung. Der aktuelle Kurs von 4,59 USD liegt mit einer Entfernung von +31,14 Prozent vom GD200 (3,5 USD) im positiven Bereich. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht mit einem Kurs von 4,11 USD im "Gut"-Bereich, da der Abstand +11,68 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Verano-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Verano-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen liegt der RSI im neutralen Bereich, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also auch hier eine positive Einschätzung für die Verano-Aktie.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Verano-Aktie fällt ebenfalls positiv aus, mit einer Bewertung von "Gut" basierend auf 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Auch wenn es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das Kursziel der Analysten bei 0 USD, was einer negativen Performance von -100 Prozent entspricht. Dennoch wird die Aktie insgesamt von den Analysten als "Gut" eingestuft.

Auch die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine positive Entwicklung für die Verano-Aktie. In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Lediglich die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was jedoch insgesamt zu einer positiven Gesamtbewertung der Aktie führt.