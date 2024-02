Verano Holdings Aktie: Was soll das denn werden?

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung und der Buzz rund um Verano in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier die Bewertung "Neutral" vergeben wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist hingegen insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Auch von Analysten wird die Verano-Aktie positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 1 "Gut"-Bewertung und keine "Schlecht"-Bewertungen. Somit wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Verano derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie.

Insgesamt wird die Verano-Aktie aufgrund der Analyse in verschiedenen Bereichen mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Verano Holdings-Analyse vom 28.02. liefert die Antwort:

