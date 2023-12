Verano Holdings Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Bei Verano wird der 7-Tage-RSI derzeit auf 49,16 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 51,84 Punkte geschätzt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Verano eine neutrale Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen und Einschätzungen rund um Verano wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "neutral" ein.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für Verano abgegeben, da es 1 Kaufempfehlung und keine neutralen oder negativen Bewertungen gab. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Verano liegt bei 0 USD, was einer voraussichtlichen Kursentwicklung von -100 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Schlecht", obwohl die Analysten insgesamt eine positive Einschätzung abgeben.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Verano-Aktie mit 4,22 USD als "gut" bewertet, da er sich um +21,97 Prozent vom GD200 (3,46 USD) entfernt. Der GD50 liegt bei 4,11 USD, was ein "neutral" Signal darstellt, da der Abstand +2,68 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Verano-Aktie als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.