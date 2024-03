Veracyte Aktie: Knallt es bald?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Veracyte. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Veracyte-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 25,09 USD. Der letzte Schlusskurs von 22,07 USD weicht damit um -12,04 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (25,05 USD) liegt mit einer Abweichung von -11,9 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Veracyte-Aktie also in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Veracyte-Aktie hat einen Wert von 82, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 60,46, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Veracyte.

Die Analysten schätzen die Aktie der Veracyte auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen abgegeben. Auch auf kurzfristiger Betrachtungsbasis ergibt sich mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen eine Gesamteinschätzung als "Gut". Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs 22,07 USD beträgt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".