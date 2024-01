Veracyte Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Veracyte liegt der 7-Tage-RSI bei 53,03 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 45,58 ein neutrales Rating. Insgesamt erhält Veracyte daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Aus technischer Sicht ergibt die Analyse der letzten 200 Handelstage einen Durchschnittsschlusskurs von 24,73 USD für die Veracyte-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26,94 USD, was einem positiven Unterschied von 8,94 Prozent entspricht. Somit wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und liegt aktuell bei 25,85 USD, was einer positiven Veränderung von 4,22 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält Veracyte daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividende weist Veracyte eine Rendite von 0 Prozent auf, was 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Biotechnologie" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für Veracyte. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen waren 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 34 USD, was einer positiven Entwicklung von 26,21 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet. Keine aktuellen Analystenupdates liegen vor, aber die Analysten-Untersuchung führt insgesamt zu einer positiven Einstufung.