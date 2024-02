Vera Bradley Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Aktienkurs von Vera Bradley hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 33,16 Prozent erzielt, was mehr als 42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Gegensatz dazu verzeichnet die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" eine mittlere Rendite von -6,12 Prozent in den letzten 12 Monaten. Vera Bradley übertrifft auch hier mit 39,28 Prozent deutlich die durchschnittliche Rendite und erhält daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Vera Bradley eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 15,46 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Dividende des Unternehmens und einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik.

Das Internet kann die Stimmung beeinflussen, und dies gilt auch für Aktien. Bei Vera Bradley wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Entwicklung, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Vera Bradley derzeit bei 6,79 USD liegt, während die Aktie selbst bei 7,75 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 7,54 USD, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtbewertung als "Gut" eingestuft.