Vera Bradley Aktie: Das hat Gewicht!

Die Dividendenpolitik von Vera Bradley wird derzeit als schlecht eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden ausschüttet als der Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter. Der Unterschied beträgt 3,36 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,36 %).

Das Anleger-Sentiment bezüglich Vera Bradley ist in den sozialen Medien überwiegend negativ. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion hauptsächlich von negativen Themen geprägt, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Vera Bradley mit 6,41 USD derzeit -13,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Auch in Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -8,69 Prozent beträgt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vera Bradley-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 67,45) erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der Dividendenpolitik, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Relative Strength Index ein insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie von Vera Bradley.