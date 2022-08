Ver-100-facher-Aktien „ganz einfach“: Finde einen Ver-10-facher, der das 2x schafft

Eine Ver-100-facher-Aktie zu finden oder sogar mehrere, das ist natürlich ein wirklich ambitioniertes Ziel. Um ehrlich zu sein gehört mehr dazu, als ein kleines Unternehmen in einem großen, möglicherweise innovativen Markt zu identifizieren. Etwas Visionäres, etwas Disruptives oder eine großartige Veränderung ist es mindestens.

Trotzdem können wir als Fools einer relativ simplen Mathematik folgen. Eigentlich müssen wir nur eine Aktie finden, die sich ver-10-facht und daraufhin das Gleiche noch einmal packt. Wobei dieses „nur“ gar nicht genug relativiert werden kann. Alleine der erste Schritt ist schwierig genug.

Trotzdem hilft einem das womöglich auf die Sprünge, Ver-100-facher-Aktien zu identifizieren. Überlegen wir, wie.

Ver-100-facher-Aktien: Der Ansatz

Es bleibt natürlich deinem Geschick als Investor und deinen Analyse-Fähigkeiten überlassen, die bestmöglichen Unternehmen und Chancen zu identifizieren. Das ist zugegebenermaßen bedeutend wichtiger als die konkrete Vorgehensweise. Theoretisch reicht ein Top-Pick aus. Aber in der Realität ist es in der Summe der Entscheidungen vielleicht eine Chance, die eine Ver-100-facher-Aktie werden kann.

Das bedeutet: Um mögliche Ver-100-facher-Aktien zu identifizieren, würde ich mir ein breites Depot an solchen Chancen zusammensuchen. Vielleicht 30 oder 40 Stück an der Zahl. Wenig ist das nicht. Aber der Ansatz macht das in gewisser Weise nötig. Dabei wäre mein Fokus zunächst, dass sich diese Aktien ohne größere Probleme ver-10-fachen können. Wichtiges Augenmerk: Lediglich aufgrund der Börsenbewertung wäre ich geneigt, auf die Chancen zu setzen, die auch danach noch einmal eine Ver-10-fachung schaffen sollten. Mit einer initialen Marktkapitalisierung von 100 Mrd. US-Dollar ist das natürlich schwierig.

Wenn dieser erste Schritt bei manchen (gewiss nicht allen!) möglichen Ver-100-facher-Aktien geglückt ist, würde ich mir vermutlich nach einigen Jahren, vielleicht Jahrzehnten noch einmal die jeweiligen Chancen ansehen. Häufig gibt es Veränderungen. Oder Updates zum Marktpotenzial. Oder neue Geschäftsmodelle, die sich etabliert haben. Dann wiederum würde ich schauen, ob ich erneut Top-Aktien identifiziere, bei denen ich realistisch annehme, dass sie sich noch einmal ver-10-fachen können. In Summe wäre das dann eine Ver-100-fachung. Wie gesagt: Wenn die Thesen aufgehen.

Der wichtige Punkt an dieser Stelle

Entscheidend ist für mich ein zweigeteiltes Vorgehen. Wir erkennen, dass Ver-100-facher-Aktien solche sind, die sich ver-10-fachen. Und daraufhin erneut eine solche Performance hinlegen. Exponentielles Wachstum führt eben zu dieser Rendite.

Allerdings glaube ich, dass man nicht von vornherein auf solche Ver-100-facher setzen sollte. Realistischer ist es, Chancen zu identifizieren, die sich womöglich ver-10-fachen, und dann noch einmal zu schauen, ob sie dieses Potenzial ein weiteres Mal vorweisen können. Wobei wir auch noch einmal betonen sollten: Einen Ver-10-facher zu haben ist bereits kein einfaches Ziel, sei daher realistisch, was insgesamt deine Ziele angeht.

