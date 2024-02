Veon Aktie: Der nächste starke Knaller!

In den letzten Wochen hat die Stimmung gegenüber Veon deutlich nachgelassen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Allerdings wurde Veon in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 30,77, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 20 eine überverkaufte Situation an, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Veon bei 0,7 EUR verläuft, was als positiv bewertet wird. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 0,882 EUR, was einem Abstand von +26 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Veon-Aktie ein "Gut"-Signal, da die Differenz bei +19,19 Prozent liegt.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung auf Basis der verschiedenen Analysekategorien.