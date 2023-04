Veon Aktie im Fokus: Analyse des KGV zeigt Kaufpotential!

In der Analyse von Veon zeigt sich, dass das Unternehmen ein günstiges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aufweist. Dieses Kennzahl gibt den Preis der Aktie je Gewinn an. Ein niedriger Wert deutet auf eine preisgünstige Bewertung hin. Im Vergleich zur Branche Telecom Services liegt das KGV von Veon mit einem Wert von 2,69 unter dem Durchschnitt und beeindruckt somit durch seine Attraktivität.

Besonders bei Wachstumsaktien ist ein höheres KGV üblich, da in solche Unternehmen zukünftige Gewinne eingepreist werden. Doch im Gegensatz dazu liegt Veons aktuelles KGV deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 20,65 und sticht somit hervor.

Deshalb könnte die Veon-Aktie eine spannende Option für Anleger darstellen, die auf langfristiges Wachstum setzen und hierbei auch ein Auge auf preiswerte Gelegenheiten werfen möchten.

Veon-Aktien:...