Veolia Environnement Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Veolia Environnement hat in den letzten Tagen einen Kurs von 28,56 EUR erreicht, was +2,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung gegeben, da die Distanz zum GD200 bei +1,56 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat die Veolia Environnement eine Rendite von 73,85 Prozent erzielt, was mehr als 74 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Multi-Dienstprogramme" hatte im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von 0 Prozent, wobei die Veolia Environnement mit 73,85 Prozent wieder deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Veolia Environnement beträgt aktuell 31, was eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens ist. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" liegt das KGV im Durchschnitt bei 0, was bedeutet, dass die Veolia Environnement aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Veolia Environnement liegt bei 75, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 42,88 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".