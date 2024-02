Veolia Environnement Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der französische Umweltdienstleister Veolia Environnement hat eine Dividendenrendite von 2,59 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens beträgt derzeit 31, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienrendite hat Veolia Environnement in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 73,85 % erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien konnte eine positive Veränderung der Stimmungslage und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet.

Insgesamt erhält Veolia Environnement gute Bewertungen in Bezug auf Dividendenrendite, KGV, Aktienrendite und Sentiment in den sozialen Medien.