Veolia Environnement Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Veolia Environnement":

Der Aktienkurs von Veolia Environnement hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 73,85 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu, hatten ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche eine durchschnittliche Performance von 0 Prozent, was bedeutet, dass Veolia Environnement eine Outperformance von +73,85 Prozent in dieser Branche erreicht hat. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0 Prozent, und Veolia Environnement übertraf diesen Durchschnittswert um 73,85 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Veolia Environnement in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Veolia Environnement-Aktie überverkauft ist. Der RSI für Veolia Environnement liegt bei 21,19, was als überverkauft betrachtet wird, und daher wird die Situation als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 26, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung "Gut" vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Veolia Environnement besonders positiv diskutiert, wobei an 11 Tagen positive Themen überwogen, und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen stehen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch Veolia Environnement insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Veolia Environnement-Aktie mittlerweile 28,02 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 29,55 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,46 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 27,06 EUR, was einen Abstand von +9,2 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.