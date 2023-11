Veolia Environnement Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Veolia Environnement":

Veolia Environnement schüttet derzeit höhere Dividenden an ihre Aktionäre aus als andere Unternehmen in der Branche Multi-Dienstprogramme. Der Unterschied beträgt 2,59 Prozentpunkte. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" bewertet.

Die fundamentale Bewertung der Aktie basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, dass Veolia Environnement auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Das KGV der Aktie beträgt 31,69, während der Durchschnitt in der Branche bei 0 liegt. Daher erhält die Aktie basierend auf fundamentalen Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Aus Sicht der charttechnischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Veolia Environnement-Aktie als "Schlecht" bewertet. Der Kurs liegt 9,44 Prozent unter dem GD200 (gleitender Durchschnitt der letzten 200 Tage) und 7,9 Prozent unter dem GD50 (gleitender Durchschnitt der letzten 50 Tage).

Die Stimmung in Bezug auf Veolia Environnement hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch in den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Diskussionsstärke als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.