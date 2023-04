Veolia Environnement Aktie: Analyse der aktuellen Situation und Ausblick für die Zukunft

Weitere Suchergebnisse zu "Veolia Environnement":

Das Investment in den Aktien von Veolia Environnement scheint im Vergleich zu anderen Unternehmen des Industrialsektors nicht besonders renditeträchtig zu sein. Die durchschnittliche Jahresperformance liegt bei lediglich 3,94 Prozent und ist somit deutlich unter dem Sektor-Durchschnitt von -110,41 Prozent.

Eine bessere Alternative als Investitionsmöglichkeit bieten hingegen Unternehmen der Waste Management-Branche. Hier erreichten Anleger in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,54 Prozent. Doch auch hier punktet Veolia Environnement deutlich mit einer Rendite von 35,53 Prozent.

Wer also nach einer risikoarmen und gewinnbringenden Anlageoption Ausschau hält, sollte seine Aufmerksamkeit auf die Aktien von Veolia Environnement richten und das volle Potenzial dieser vielversprechenden Aktie ausschöpfen.

