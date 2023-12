Venzee Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Bei Venzee handelt es sich um ein Unternehmen aus dem Bereich Metalle und Bergbau, das im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividende von 0 % ausschüttet. Dies bedeutet, dass die Ausschüttung im Vergleich niedriger ist und das Unternehmen daher derzeit als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Venzee-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,01 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,02 CAD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +100 Prozent und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,01 CAD über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls eine Abweichung von +100 Prozent bedeutet und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Venzee liegt bei 33,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" nach sich zieht. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating von "Neutral" für das Unternehmen.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Diskussionen rund um die Aktie durchschnittlich ist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Venzee in diesem Punkt daher die Einstufung: "Neutral".