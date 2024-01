Venzee Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Venzee-Aktie beträgt aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich auch beim RSI der letzten 25 Handelstage, der einen Wert von 50 aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend lässt die Analyse der RSIs zu Venzee ein "Neutral"-Rating zu.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Venzee-Aktie derzeit bei 0,01 CAD liegt, während der aktuelle Kurs ebenfalls bei 0,01 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit 0 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Hingegen zeigt der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 0,02 CAD, was zu einem Abstand von -50 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamtnote von "Neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Venzee in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,33 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 7,29 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -40,62 Prozent für Venzee führt. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,48 Prozent im letzten Jahr, wobei Venzee 40,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Venzee wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Venzee blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" für die Aktie von Venzee.