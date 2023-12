Venzee Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Venzee liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" bewertet, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Aktivität der Venzee-Aktie hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht somit ebenfalls einem "Neutral"-Wert.

In der technischen Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Venzee-Aktie um +100 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Venzee-Aktie um -33,33 Prozent mehr als 35 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite der Venzee ebenfalls deutlich darunter und wird ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt erhält die Venzee-Aktie somit gemischte Bewertungen, wobei der RSI und die Diskussionsintensität neutral sind, die technische Analyse jedoch positive Signale zeigt. Im Branchenvergleich schneidet die Aktie jedoch schlecht ab.