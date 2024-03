Venustech Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Venustech beträgt 17, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Softwarebranche (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, weshalb das Sentiment als "Schlecht" eingestuft wird. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung auf, was zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Performance der Venustech-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug -34,44 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Softwarebranche eine Underperformance von -15,93 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum gesamten Informationstechnologiesektor liegt die Rendite mit -20,98 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Schlechten" Bewertung in dieser Kategorie führt.

Aus charttechnischer Sicht weicht der aktuelle Schlusskurs der Venustech-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (-16,55 Prozent) als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+2,89 Prozent) ab. Daher erhält die Aktie in der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich für die Venustech-Aktie eine neutrale Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien, während das Sentiment langfristig als positiv eingestuft wird. In Bezug auf die Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche und im Sektor wird die Aktie jedoch als unterdurchschnittlich bewertet. In der technischen Analyse wird ebenfalls eine neutrale Bewertung abgegeben.