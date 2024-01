Venustech Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrückgänge sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Venustech wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 62,34 Punkten, was darauf hinweist, dass Venustech weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 52,24 ebenfalls an, dass Venustech weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Venustech-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,71 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0,63 Prozent in der Softwarebranche. Daher erhält die Dividendenpolitik von Venustech eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Venustech liegt mit 22,76 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Somit wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigte sich in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Venustech in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet auf einen positiven Trend hin, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die gesteigerte Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen führen zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating für die Aktie.