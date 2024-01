Venustech Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In den letzten 7 Tagen hat der RSI-Wert für die Venustech-Aktie 74 betragen, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 7-Tage-RSI im Gegensatz zum 25-Tage-RSI (61,42). Hierbei ist Venustech weder überkauft noch -verkauft, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Venustech.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Bei Venustech zeigt die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Venustech-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 12,95 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Venustech 0,13 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 15,04 Prozent, wobei Venustech aktuell 2,09 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Venustech beträgt der aktuelle Wert 22, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Software" im Durchschnitt von 0 liegt. Somit ist Venustech aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.