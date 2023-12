Venustech Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Venustech derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 29,46 CNH, wobei der Aktienkurs (27,28 CNH) um -7,4 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 26,33 CNH, was einer Abweichung von +3,61 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einem Rating von "Neutral" führt.

Im fundamentalen Bereich weist die Venustech ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,76 auf, was auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Dieser Wert liegt in etwa auf dem Niveau des Durchschnitts der Vergleichsbranche. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 0,71 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. In Bezug auf fundamentale Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Venustech. Der RSI7 beträgt 35,96 und der RSI25 beträgt 43,03, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Venustech-Aktie aufgrund der technischen, fundamentalen und RSI-Bewertung als neutral eingestuft.